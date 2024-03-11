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Тренер сборной России по лыжным гонкам назвал Губерниева мерзавцем

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Тренер сборной России по лыжным гонкам назвал Губерниева мерзавцем

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева мерзавцем после инцидента с завалом лыжниц в Сочи.

Ранее, в честь 8 марта, на лыжной Спартакиаде учащихся в Сочи прошел масс-старт на десять километров. Несмотря на сложные погодные условия, жюри и судьи приняли решение провести гонки, однако уже на первом спуске случился массовый завал. Многие участницы получили травмы.

Губерниев, комментируя эту ситуацию, заявил, что Сорину должно быть стыдно “защищать мерзавцев”, допустивших проведение масс-старта.«

"Дмитрий, мерзавец – это вы. До окончания официальной проверки и оценки действий людей, отвечающих за проведение конкретной гонки и Спартакиады в целом, позволяете себе оскорблять и поливать грязью людей, используя свои возможности на ТВ. Чисто по-человечески и по-мужски это неправильно", – ответил Сорин в чате Telegram-канала своей группы.

Радио Sputnik сообщало, что фигуристку Камилу Валиеву исключили из списка кандидатов в сборную России.

Взято отсюда.

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