Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила ситуацию с допуском российским спортсменов до Олимпийских игр — 2024. Своим мнением она поделилась со Sport24.

«Никто из наших гимнастов на поедет на эту Олимпиаду в нейтральном статусе. Это исключено! Осталось два этапа кубка мира, на которых мы могли бы отобраться в Париж, но нас туда не пустили. Нас поставили на колени, зачем нам ехать на эти Олимпийские игры?» — заявила тренер.

7 марта стало известно, что российские гимнасты лишились возможности квалифицироваться на Олимпиаду в Париже, так как пропускают предпоследний этап Кубка мира в Баку.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Ранее МОК ответил на вопрос о допуске россиян до церемонии открытия Олимпиады.

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