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Тренер Точилин: РПЛ — это свое, родное, а не что-то далекое и чужое

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Тренер Точилин: РПЛ — это свое, родное, а не что-то далекое и чужое

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин объяснил, в чем заключается интрига в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит издание Legalbet.

«Мне интересен сам чемпионат, РПЛ — это свое, родное, а не что-то далекое и чужое. Этот чемпионат по интриге самый интересный и будет выделяться на фоне остальных. Интрига будет до последнего тура, что вверху, что внизу. Команды будут бороться до последнего», — заявил специалист.

3 декабря Точилин был отстранен от работы с командой решением руководства клуба. 28 декабря сочинскую команду, которая идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата страны, возглавил испанский специалист Роберт Морено.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Вторая часть Российской премьер-лиги стартует в марте 2024 года.

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