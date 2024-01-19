Трепова* попросила отправить дело о теракте в кафе на доследование

Дарья Трепова*, обвиняемая в теракте в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, просит вернуть дело на доследование и переквалифицировать его, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.«

"Я бы хотела просить суд вернуть дело на доследования и квалифицировать его по-другому, по ст. 327 УК РФ назначить наказание по усмотрению суда", – сказала Трепова* в прениях сторон, добавив, что в ее действиях не было умысла.

Также она принесла извинения присутствующим на заседании.

Ранее сторона обвинения запросила для Треповой* наказание в виде 28 лет колонии по совокупности преступлений, а также штраф в размере 800 тысяч рублей.

Трепова* обвиняется по трем статьям уголовного кодекса РФ: пункту “б” части 3 статьи 205 (теракт), части 4 статьи 222.1 (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств) и части 4 статьи 327 (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления).

Радио Sputnik сообщало, что Трепова* частично признала вину в суде.

Взято отсюда.