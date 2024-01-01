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Три претендента на участие в президентских выборах подали документы в ЦИК

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Три претендента на участие в президентских выборах подали документы в ЦИК

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия “Новые люди”), председатель партии “Коммунисты России” Сергей Малинкович и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подали в ЦИК документы для участия в выборах президента РФ.

Даванков представил документы в Центризбирком на выдвижение в президенты 25 декабря после того, как съезд “Новых людей” выдвинул его кандидатом на высший государственный пост.

Аналогичным образом сложилась ситуация у Сергея Малинковича, также направившего в ЦИК пакет документов.«

"Для нас год прекрасно начался, для "Коммунистов России". Все великолепно команда подготовила. За полчаса рекордное время – сдали документы. За этими документами стоит вся огромная партия", – цитирует Малинковича РИА Новости.

Пресс-служба ЛДПР сообщила, что Центризбирком принял документы Слуцкого и в течение 10 дней примет решение о его регистрации в качестве кандидата. «

"Слуцкий стал первым из претендентов, подавших необходимый пакет документов для регистрации", – отмечается в публикации в Telegram-канале.

Документы кандидата от КПРФ на выборах президента РФ Николая Харитонова будут направлены на регистрацию в Центризбирком в среду, 3 января, сообщил депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Выборы президента РФ назначены на 15-17 марта 2024 года.

Радио Sputnik сообщило, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал максимально высокий уровень доверия к Владимиру Путину.

Взято отсюда.

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