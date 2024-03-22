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ТСН: в Харькове после взрывов фиксируют проблемы с мобильной связью

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ТСН: в Харькове после взрывов фиксируют проблемы с мобильной связью

В Харькове зафиксировали проблемы в работе мобильной связи. Об этом сообщило агентство ТСН.

Перед этим украинские СМИ сообщали о перебоях в работе интернета в самом городе и Харьковской области.

Журналисты отмечали, что до этого в городе раздалось не менее 15 взрывов.

Сейчас на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Харькове и в городе Запорожье, который контролируется Киевом.

Накануне в столице Украины Киеве после нескольких серий взрывов пострадали два предприятия, сообщил мэр Виталий Кличко. Он отметил, что оба предприятия находятся в Подольском районе города. Позже Кличко сообщил о пожаре на трансформаторной подстанции и в нежилом помещении в этом районе. Появилась информация о возгорании ряда автомобилей в Шевченковском районе города и падении обломков на детский сад в Святошинском районе украинской столицы. Также, помимо Киева, взрывы произошли в Житомирской области Украины.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.

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