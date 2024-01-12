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Туапсе и Новороссийск присоединились к программе курортного сбора

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Туапсе и Новороссийск присоединились к программе курортного сбора

На Кубани к программе курортного сбора присоединились Туапсе, Новороссийск и ряд поселений Мостовского района, сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

По его словам, за прошлый год в краевой Фонд развития курортной инфраструктуры поступило более 740 миллионов рублей, что на 22 процента превышает запланированные показатели.«”Видя высокую результативность, в 2023 году Новороссийск, Туапсе и три поселения Мостовского района подали заявку на включение в программу”, – цитирует чиновника “Кубань 24”.

Региональный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры, введенный в 2018 году, реализуют на территории 16 поселений и городов Кубани. В Сочи размер сбора составляет 50 рублей, в остальных городах и поселениях – 30 рублей с человека в сутки.

На полученные средства курортные города и поселения занимаются благоустройством общественных территорий и зон отдыха, а также компенсируют износ.

Радио Sputnik также сообщало, что в Госдуме готовят порядка 50 поправок в закон о туризме.

Взято отсюда.

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