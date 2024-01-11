Россиянка побывала на Кубе и пожаловалась на нехватку продуктов в местных магазинах. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Скудный ассортимент товаров на карибском острове путешественница описала фразой «выбор без выбора». Она посетила супермаркет торгового центра American Plaza в Варадеро и рассказала, что там можно купить молоко, сыр, персики, фасоль, местное пиво. Также на прилавках была представлена рыба, которая «выглядела страшновато».

«Они очень любят Россию»Куба вновь доступна россиянам. Почему отдых там похож на вечный праздник?Куда поехать зимой 2023-2024?Где можно недорого отдохнуть в России и за границей

«Единственное, что не в дефиците, — ром», — отметила блогерша. Она добавила, что цены по кубинским меркам там «совершенно неподъемные», а на кассе супермаркета принимают только доллары.

По словам россиянки, в аптеках лекарств тоже мало, иногда в наличии нет даже бинтов. «С шампунями и средствами гигиены история не лучше. Они как бы есть, но выбора нет, да и цены вас не порадуют», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, в каких домах живут на Кубе местные жители. «Хрущевки отдыхают», — такой фразой описала автор недвижимость в стране.

Взято

отсюда

новости сегодня последние свежие , новости с фронта