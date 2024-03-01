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Туры и инновационные проекты. В “Сириусе” стартовал фестиваль молодежи

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Туры и инновационные проекты. В "Сириусе" стартовал фестиваль молодежи

В день старта Всемирного фестиваля молодежи экскурсоводы начали проводить специальные туры по Городу молодежи мира – именно так на время фестиваля названа территория “Сириус”, на которой проходит мероприятие, сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.«

"Лучшие экскурсоводы со всей страны уникальным образом раскрывают для наших гостей пространство фестиваля и федеральной территории "Сириус" и города Сочи", – приводятся слова Разуваевой на сайте фестиваля.

В день открытия гостям также презентовали около 200 молодежных инновационных проектов. Их представили на экспозиции Международного технологического хаба (International Technology Hub), говорится в материале РИА Новости.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik также сообщало, что “Сириус” возьмет шефство над участниками Всемирного фестиваля молодежи из пяти стран.

Взято отсюда.

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