Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

ЮАР подала иск о геноциде против Израиля

Подписывайся на ГОРНЯК22!

ЮАР подала иск о геноциде против Израиля в Международный суд ООНСюжетВойна Израиля с ХАМАС

ЮАР подала иск о геноциде против Израиля

Южная Африка подала иск в Международный суд ООН о признании действий Израиля против ХАМАС в секторе Газа геноцидом. Об этом сообщает CNN.

В своем заявлении ЮАР обвиняет Израиль в нарушении своих обязательств по Конвенции против геноцида и утверждает, что действия и бездействие Израиля носят геноцидный характер, поскольку они совершаются с намерением уничтожить палестинцев в секторе Газа.

Израиль отклонил обвинения ЮАР, заявив через свой МИД, что Южная Африка «призывает к разрушению Государства Израиль и что ее претензии не имеют ни фактической, ни юридической основы».

«Израиль привержен международному праву и действует в соответствии с ним, и направляет свои военные усилия только против террористической организации ХАМАС и других террористических организаций, сотрудничающих с ХАМАС», — говорится в заявлении Израиля. В нем же отмечается, что будут приложены все усилия, чтобы ограничить вред для мирного населения и не мешать поступлению гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее президент США Джо Байден обвинил израильское правительство в проведении «неизбирательных бомбардировок» в секторе Газа и призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху изменить тактику.

Взято
отсюда

новости с фронта сегодня , новости россии и мира

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле продолжается работа по профилактике пожаров

30.12.2023

 Образование

Как в Барнауле уехать с ночной рождественской службы

30.12.2023

 Образование

В Барнауле следователи начали проверку в отношении персонала частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

С Новым годом! Видеопоздравление Ирины Акимовой, председателя Крайизбиркома

30.12.2023

 Новости Алтай

Настроение – нашЛось! Как в Лосихе встречают год Лося по славянскому календарю

30.12.2023

 Новости Алтай

Где можно встретиться с живым драконом и стоит ли дарить его на Новый год

30.12.2023

 Новости Алтай

По югу Западной Сибири пройдёт холодный фронт

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле прошла «Крайкомовская елка»

30.12.2023

 Новости Алтай

Накануне Нового года журналисты «Алтайской правды» побывали в Барнаульском центре помощи детям

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix