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Ученые обнаружили новые признаки для раннего выявления болезни Альцгеймера

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JINS: тонкие изменения в памяти, внимании и ориентировании предвещают деменцию

Ученые обнаружили новые признаки для раннего выявления болезни Альцгеймера

Американские ученые из Вашингтонского университета обнаружили существенную связь между небольшими переменами в повседневной умственной деятельности человека и риском развития болезни Альцгеймера. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of the International Neuropsychological Society (JINS).

Болезнь Альцгеймера — прогрессирующее неврологическое заболевание, которое преимущественно наблюдается у пожилых людей. Он характеризуется постепенным снижением когнитивных способностей, включая память, мышление и коммуникативные навыки. Это снижение вызвано дегенерацией и гибелью клеток головного мозга. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции.

В исследовании использовались данные Инициативы по нейровизуализации болезни Альцгеймера, в которой приняли участие 320 участников. Добровольцы вместе со своими информантами (людьми, которые их хорошо знают, например, членами семьи), заполнили опросник для оценки изменений в повседневных когнитивных функциях. Кроме того, были измерены биологические маркеры, связанные с болезнью Альцгеймера, в частности белки в спинномозговой жидкости и объем гиппокампа (области мозга, имеющая решающее значение для формирования памяти).

Ученые обнаружили, что ухудшение памяти, внимания и способностей к пространственной навигации, о которых сообщают сами пациенты и их информанты, с течением времени можно предсказать по определенным изменениям в мозге и уровням биомаркеров. В частности, с таким снижением было связано более высокое соотношение определенных белков в спинномозговой жидкости и меньший объем гиппокампа. Это говорит о том, что изменения в биологических маркерах тесно сопряжены с тонкими переменами в когнитивном состоянии.

Ранее ученые обнаружили пять подтипов у болезни Альцгеймера.

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