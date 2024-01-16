Ученые обнаружили связь между ездой на велосипеде и депрессией

IJE: ездящим на работу на велосипеде людям реже назначают антидепрессанты

Ученые из Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что людям, которые ездят на работу на велосипеде, реже назначают антидепрессанты. Результаты опубликованы в International Journal of Epidemiology (IJE).

В исследовании приняли участие около 380 тысяч человек в возрасте от 16 до 74 лет. Информация о здоровье испытуемых и принимаемых ими препаратах была получена при анализе данных переписи населения Шотландии в 2011 году. Также использовались записи специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании о назначении лекарств, сделанные в 2011-2016 годах.

Участники были жителями Эдинбурга и Глазго, которые в начале исследования не имели диагностированных психических расстройств. Добровольцы добирались на работу разными способами — на личном автомобиле, велосипеде или с помощью общественного транспорта. За период пятилетнего наблюдения выяснилось, что людям, которые предпочитают езду на велосипеде, на 15% реже выписывают рецепты на антидепрессант. Наиболее явно такой эффект прослеживался в отношении женщин, несмотря на то, что чаще на велосипеде на работу ездили мужчины.

Авторы исследования предположили, что регулярная езда на велосипеде полезна для здоровья психики. Они добавили, что государственная политика инвестирования в строительство велосипедных дорожек может поспособствовать не только сокращению выбросов углекислого газа, но и защите ментального благополучия населения.

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