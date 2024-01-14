Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Ученые приблизились к разгадке причины хронической усталости и боли в мышцах

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Ann. Med: фибромиалгия и хроническая усталость могут иметь общую природу

Ученые приблизились к разгадке причины хронической усталости и боли в мышцах

Ученые из Университета Рутгерса выяснили, что хроническая усталость может быть связана с изменениями состава спинномозговой жидкости. Исследование опубликовано в Annals of Medicine.

Давно ведутся споры о том, являются ли фибромиалгия и синдром хронической усталости, которые имеют общие неврологические симптомы, отдельными или связанными заболеваниями центральной нервной системы. Оба состояния имеют неизвестную природу и вызывают усталость, которая может длиться месяцами или годами. При фибромиалгии больной также страдает от сильной боли в мышцах, которая не связана с воспалением.

Врачи использовали масс-спектрометрию для изучения белков в спинномозговой жидкости 30 пациентов. У половины пациентов был синдром хронической усталости, а у других — синдром хронической усталости и фибромиалгия. Из 2083 белков, определенных количественно, 1789 белков присутствовали в обоих образцах. Это может означать, что заболевания имеют схожую природу.

По словам авторов, достижения в области масс-спектрометрического анализа облегчили проведение исследования. Раньше требовались большие объемы спинномозговой жидкости для проведения подобных тестов, но усовершенствованные методы позволяют использовать меньшие количества образцов и анализировать сразу много белков.

Ранее врач назвал заболевания, при которых могут быть полезны ортопедические стельки.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

Врач рассказал о последствиях несоблюдения гигиены после туалета

15.01.2024

 Здоровье

Где барнаульцы смогут бесплатно проверить свое здоровье

15.01.2024

 Здоровье

В Барнауле на площади Сахарова демонтируют снежный городок и елку

15.01.2024

 Новости Алтай

Какие трассы в Алтайском крае снова перекрыли: полный список

15.01.2024

 Новости Алтай

Поклонники Бузовой заполонили «Галактику». На фан-встрече певицы в Барнауле образовалась давка

15.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле разбили «нос» белорусскому трамваю: в «Горэлектротрансе» заявили, что повреждения несерьезные

15.01.2024

 Новости Алтай

«Все в дыму». На трассе Барнаул — Бийск массовое ДТП: есть пострадавшие

15.01.2024

 Новости Алтай

Из Белгорода после обстрелов вывезли две тысячи детей: новости СВО за 14 января

15.01.2024

 Новости Алтай

В Wildberries рассказали, как будут выплачивать компенсацию продавцам товаров

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix