Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Ученые выяснили, что у болезни Альцгеймера есть пять подтипов

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Nature: анализ спинномозговой жидкости выявил пять подтипов болезни Альцгеймера

Ученые выяснили, что у болезни Альцгеймера есть пять подтипов

Существует пять различных типов болезни Альцгеймера, которые отличаются прогнозом и изменениями в мозге. Это показало исследование образцов спинномозговой жидкости людей с деменцией, опубликованное в журнале Nature Aging.

Предыдущие исследования показали, что у людей с болезнью Альцгеймера есть отличия в содержании белков в спинномозговой жидкости по сравнению со здоровыми людьми. В новой работе ученые детальнее рассмотрели эти изменения, изучив 1058 белков в спинномозговой жидкости от 419 пациентов и 187 здоровых добровольцев. Они обнаружили, что белковый состав позволяет выделить пять подтипов болезни Альцгеймера.

У пациентов с первым подтипом наблюдается необычайно высокий уровень роста клеток головного мозга. Пациенты с этим подтипом имели самую длинную среднюю ожидаемую продолжительность жизни: обычно после диагностирования болезни люди живут около девяти лет.

При втором подтипе были обнаружены белки, связанные с нарушениями иммунной системы мозга, а при третьем наблюдалось расстройство выработки собственных белков мозга.

Четвертый подтип был связан с проблемами кровоснабжения мозга, а пятый — с нарушением целостности гематоэнцефалического барьера. Эта структура отделят кровеносную систему мозга, предотвращая попадание в него инфекций и токсинов.

Каждый из подтипов был связан с собственным генетическим профилем. Если болезнь Альцгеймера имеет пять основных типов, это может объяснить, почему ее так сложно лечить. Возможно, для каждого подтипа нужна своя терапия. Поэтому в будущем лечение пациентов будет начинаться после тестирования их спинномозговой жидкости для выявления подтипа болезни, предположили ученые.

Ранее ученые назвали возможную причину постоянной усталости.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

Врач рассказал о последствиях несоблюдения гигиены после туалета

15.01.2024

 Здоровье

Где барнаульцы смогут бесплатно проверить свое здоровье

15.01.2024

 Здоровье

В Барнауле на площади Сахарова демонтируют снежный городок и елку

15.01.2024

 Новости Алтай

Какие трассы в Алтайском крае снова перекрыли: полный список

15.01.2024

 Новости Алтай

Поклонники Бузовой заполонили «Галактику». На фан-встрече певицы в Барнауле образовалась давка

15.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле разбили «нос» белорусскому трамваю: в «Горэлектротрансе» заявили, что повреждения несерьезные

15.01.2024

 Новости Алтай

«Все в дыму». На трассе Барнаул — Бийск массовое ДТП: есть пострадавшие

15.01.2024

 Новости Алтай

Из Белгорода после обстрелов вывезли две тысячи детей: новости СВО за 14 января

15.01.2024

 Новости Алтай

В Wildberries рассказали, как будут выплачивать компенсацию продавцам товаров

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix