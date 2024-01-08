Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Ученый Богачев заявил, что в 2024 году каждый месяц будут магнитные бури

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Ученый Богачев заявил, что в 2024 году каждый месяц будут магнитные бури

В 2024 году, в рамках действующего сейчас солнечного цикла, каждый месяц на Земле будут происходить магнитные бури. Об этом заявил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачев, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что 2024 год будет уже годом максимума солнечной активности. Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури, поэтому, в целом, если сравнивать 2024 год с 2023-м, по любым прогнозам, он будет более активный. Как в плане вспышечной активности, так и в плане геомагнитной», — заявил Богачев.

Ученый напомнил, что точно прогнозировать вспышки на Солнце невозможно, но в данный момент приближается периодический максимум солнечной активности, поэтому стоит ожидать по две-три бури в месяц. Максимум бурь ожидается в период мая-июня.

До этого эксперт объяснил, могут ли вспышки на Солнце разрушить магнитное поле Земли.

Ранее астрономы установили, что пик активности Солнца наступит в начале 2024 года.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Теперь сдать на права станет проще

08.01.2024

 Интересное

На Алтайской трассе ограничили движение автотранспорта из-за метели

08.01.2024

 Интересное

На трассе М-12 в сторону Москвы образовалось массовое скопление автомобилей

08.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае ограничили движение автотранспорта на четырех трассах

08.01.2024

 Интересное

В Бийске еще одна девочка серьезно пострадал после катания на горке

08.01.2024

 Интересное

Саудовская Аравия пошла на снижение цены на нефть для всех регионов

08.01.2024

 Интересное

Военный аналитик предупредил Казахстан об угрозе путча в 2024 году

08.01.2024

 Интересное

Что обязательно нужно съесть в Бабьи каши. Народные приметы 8 января

08.01.2024

 Интересное

Как вернуться к работе после новогодних выходных: несложная инструкция

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix