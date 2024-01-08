В 2024 году, в рамках действующего сейчас солнечного цикла, каждый месяц на Земле будут происходить магнитные бури. Об этом заявил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачев, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что 2024 год будет уже годом максимума солнечной активности. Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури, поэтому, в целом, если сравнивать 2024 год с 2023-м, по любым прогнозам, он будет более активный. Как в плане вспышечной активности, так и в плане геомагнитной», — заявил Богачев.

Ученый напомнил, что точно прогнозировать вспышки на Солнце невозможно, но в данный момент приближается периодический максимум солнечной активности, поэтому стоит ожидать по две-три бури в месяц. Максимум бурь ожидается в период мая-июня.

До этого эксперт объяснил, могут ли вспышки на Солнце разрушить магнитное поле Земли.

Ранее астрономы установили, что пик активности Солнца наступит в начале 2024 года.

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