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Умер актер Игорь Капатов, озвучивавший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!»

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Умер актер Игорь Капатов, озвучивавший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!»

Известный актер Игорь Капатов, который озвучивал персонажа Мишутки в популярном детском шоу «Спокойной ночи, малыши!», скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщили в официальной группе Башкирского государственного театра кукол в социальной сети «ВКонтакте».

«Светлая память об ушедшем из жизни Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто имел счастье знать и любить его. Коллектив театра выражает самые глубокие соболезнования родным и близким ушедшего», — говорится в публикации.

Причина смерти актера не уточняется.

Игорь Капатов родился в 1953 году в Нижнем Новгороде (тогдашний Горький). Он окончил Горьковское театральное училище искусств в 1977 году и присоединился к труппе Башкирского государственного театра кукол. В 1982 году он был принят в труппу Государственного академического русского драматического театра.

За свою карьеру Игорь Капатов снялся в 23 работах, в основном исполняя эпизодические роли. Он принимал участие в детском шоу «Спокойной ночи, малыши!» с 2001 года.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.

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