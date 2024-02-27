На 46-м году жизни скончался муж двоюродной племянницы королевы Елизаветы II леди Габриэллы – Томас Кингстон. Об этом сообщает The Telegraph.

В Букингемском дворце не уточнили причину смерти. Кингстона нашли мертвым в воскресенье, 25 февраля, в доме в графстве Глостершир.

О произошедшем были проинформированы король Карл III и королева Камилла.

Отмечается, что в ближайшее время в коронерском суде будет проведено расследование, благодаря которому будет установлена причина смерти.

«Том был исключительным человеком, который осветил жизни всех, кто его знал. Его смерть стала большим потрясением для всей семьи, и мы просим вас уважать нашу частную жизнь, пока мы оплакиваем его кончину», — говорится в заявлении ближайших родственников Кингстона, которое приводит Букингемский дворец.

Габриэлла является единственной дочерью принца Майкла Кентского – двоюродного брата Елизаветы II. Она и Кингстон поженились в 2019 году, венчание прошло в капелле Святого Георгия в Виндзорском замке.

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