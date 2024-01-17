Юрист дал совет, что делать, когда “родственник” просит денег по телефону

Злоумышленники научились с помощью специальных программ подделывать голоса, прося в телефонном разговоре перевести им деньги, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Голоса подделывают, чтобы у потенциальной жертвы возникла уверенность, что с ними общается друг или родственник.

Адвокат Владимир Постанюк посоветовал в подобных случаях перепроверять информацию.«

"Если кто-то голосом родственника или друга просить в долг дать денег, скажите, что сейчас заняты и перезвоните. Повесив трубку, наберите номер якобы звонившего и поинтересуйтесь, говорил ли он с вами", – сказал юрист в интервью интернет-изданию.

Он также посоветовал не оставлять в открытом доступе в Сети информацию личного характера.

Радио Sputnik писало об активизации на Кубани мошенников, навязывающих “лекарства” пенсионерам.Прямой эфирМне голос ваш знаком! На что идут мошенники ради наживы12:33

Взято отсюда.