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Юрист: Киркоров может лишиться звания народного артиста

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Юрист: Киркоров может лишиться звания народного артиста

Основанием для лишения российского певца Филиппа Киркорова звания народного артиста может стать нарушение профессиональной этики и моральных норм, считает заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.

Ранее Минкультуры попросили лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста за участие в “голой” вечеринке, организованной блогером и актрисой Анастасией Ивлеевой в клубе “Мутабор”.«

"Уверен, что с появлением запрета на пропаганду ЛГБТ*, с учетом откровенно непристойного поведения исполнителя как на сцене, так и в повседневной жизни, появились значимые правовые основания для того, чтобы поставить вопрос о возможности подготовки представления о лишении господина Киркорова почетного звания "Народный артист России", – сказал РИА Новости Соловьев.

Радио Sputnik сообщало, что провайдер назвал причину блокировки сайта Киркорова.

Взято отсюда.

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