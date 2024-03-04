Юрист рассказала, кому работа в праздники оплачивается в двойном размере

Работа в праздничный день оплачивается в двойном размере сдельщикам, а также трудящимся по дневным и часовым тарифным ставкам, рассказала юрист Алла Георгиева.«”По закону работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере сдельщикам, а также трудящимся по дневным и часовым тарифным ставкам. Если у сотрудника, получающего оклад, работа в эти дни была сверх месячной нормы рабочего времени, то занятость тоже оплачивается по двойной ставке”, – заявила эксперт в интервью телеканалу “Москва 24”.

Наступившая рабочая неделя будет короткой из-за празднования в пятницу, 8 марта, Международного женского дня. Этот день является нерабочим.

Радио Sputnik также рассказало, как продлить отдых на короткой неделе.

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