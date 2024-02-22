реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Уткин обвинил ветеранов «Спартака» в попытке выгородить осужденного Промеса

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Уткин обвинил ветеранов «Спартака» в попытке выгородить осужденного Промеса

Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин в очередном выпуске шоу «Футбольный клуб» раскритиковал ветеранов московского «Спартака» за попытку выгородить осужденного за контрабанду наркотиков нападающего Квинси Промеса.

По его мнению, бывшие игроки красно-белых не должны мыслить категорией «своих не выдаем», применительно к Промесу.

«Тем ветеранам, которые высказались в таком духе, я просто хочу сказать: ребята, кто для вас свой? Осужденный организатор наркотрафика? Но если так, ребята, то мне кажется, что вы как-то плоховат подумали», — заявил Уткин.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

Ранее легенду «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм
Цените гармонию. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 3 февраля

Цените гармонию. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 3 февраля

Правильный баланс между делами и личной жизнью приведет вас к…

Узнать больше
Экс-фигурист Маринин о деле Валиевой: своего рода показательная порка

Экс-фигурист Маринин о деле Валиевой: своего рода показательная порка

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин назвал доводы защиты в допинговом…

Узнать больше
Кабмин Шри-Ланки не приостанавливал продление виз для российских граждан

Кабмин Шри-Ланки не приостанавливал продление виз для российских граждан

Кабмин Шри-Ланки не принимал решения о приостановке продления долгосрочных туристических виз…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp