В 19 муниципалитетах Приморья ввели особый противопожарный режим

Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото

Власти Приморья ввели особый противопожарный режим в южных районах края, ограничения распространяются на 19 муниципалитетов, сообщает правительство Приморья.

“В связи с осложнением пожарной обстановки губернатор (Приморья Олег Кожемяко – ред.) принял решение с сегодняшнего дня ввести особый противопожарный режим на территории Артема, Владивостока, Большого Камня, Партизанска, Находки, Уссурийска, Фокино, Лазовского, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, части Черниговского, Шкотовского и Яковлевского округов, Михайловского, Спасского районов”, – говорится в сообщении.

В минувшие выходные крупные природные пожары зафиксировали в Хасанском округе на юге Приморья. Власти в воскресенье сообщали, что площадь двух возгораний за сутки возросла с 363 до около 3,8 тысячи гектаров, огонь полыхает рядом с населенными пунктами. В округе ввели особый противопожарный режим. На утро понедельника группировку спасателей в районе увеличили до 300 человек. По информации регионального министерства ГО и ЧС, площадь пожара выросла до 4,9 тысячи гектаров, угрозы населенным пунктам нет. Возгорания затронули и расположенный в округе национальный парк “Земля леопарда” – один из палов распространился на территорию участка “Гамовский”, по данным МЧС России на утро понедельника, площадь локализованного там возгорания составила 400 гектаров.

новости Алтайский

Взято отсюда

Источник