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В 2024 году на рынке появятся ПК с ИИ

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Computerworld: в 2024 году выпустят 170 миллионов ПК с поддержкой ИИ

В 2024 году на рынке появятся ПК с ИИ

Производители компьютеров собрались наладить выпуск компьютеров со встроенной поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Computerworld.

По оценке специалистов Canalys, в 2024 году каждый пятый появившийся на рынке ПК — или более 170 миллионов единиц устройств — будет иметь встроенную поддержку ИИ. Подобные девайсы получат микросхемы, адаптированные под сложные вычисления и для обработки большого количества данных.

В материале говорится, что почти 60 процентов ПК с ИИ будет выпущено для организаций и бизнеса. «После этого их распространение будет быстро расти, особенно в коммерческом секторе, где преимущества ИИ на устройствах, связанных с производительностью, безопасностью и управлением затратами, станут ключевым фактором для бизнеса», — подчеркнули эксперты.

Больше всего ПК, по оценке Canalys, в 2024 году поставит Lenovo. Далее будут располагаться Hewlett-Packard, Dell и Apple.

При этом по итогам 2023 года специалисты зафиксировали беспрецедентный последовательный ежегодный спад с 1995 года. Кризис объяснили снижением спроса на ПК после завершения пандемии COVID-19.

В конце декабря аналитики IDC предсказали увеличение рынка персональных компьютеров в 2024 году — из-за искусственного интеллекта (ИИ) и нужд корпораций. Кроме того, выход Windows 12 может повлиять на рост продаж ПК.

Взято
отсюда

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