Международный форум “Россия – спортивная держава” в 2025 году пройдет в сентябре-октябре в Самаре, следует из опубликованного на портале правовой информации распоряжения президента РФ Владимира Путина.«

"Установить, что финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением мероприятия, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете", – указано в тексте документа.

Форум “Россия – спортивная держава” проводится с 2009 года. В прошлом году мероприятие проходило в Перми, в 2024-м его примет Уфа, напоминает “Волга Ньюс”.

Ранее радио Sputnik писало, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призыв МОК не участвовать в Играх дружбы в России.

Взято отсюда.