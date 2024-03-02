В работе аэропорта Пулково под Санкт-Петербургом введены ограничения на прием и вылет авиарейсов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения введены с 19.32 мск второго марта для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — отметил представитель организации.

По словам Кореняко, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают для этого все необходимые меры.

По неофициальной информации, в предыдущих случаях аэропорт Пулково временно прекращал работу из-за потенциального появления беспилотника в небе над Ленинградской областью.

В ночь на 31 января в связи с этим вводили план «Ковер». Тогда ограничения действовали с 03.53 до 05.11 мск. Причину введения временных ограничений в аэропорту тогда официально не назвали.

В тот же день губернатор города Александр Беглов сообщал, что на промышленной площадке в Петербурге произошел инцидент, «потребовавший внимания силовых ведомств».

Ранее были раскрыты подробности того, как дрон упал на территории завода в Петербурге.

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