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В аэропорту Пулково предоставят возможность проголосовать

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В аэропорту Пулково предоставят возможность проголосовать

В петербургском аэропорту Пулково все три голосования на выборах президента России будет открыт избирательный участок, пишет “Петербургский дневник”.«”Избирательный участок расположен на 1-м этаже терминала, с правой стороны, в зоне прибытия № 2, и будет работать все три дня выборов – 15, 16 и 17 марта, с 08:00 до 20:00″, – говорится в сообщении.

Для того чтобы проголосовать в Пулкове, до 11 марта надо подать заявление о включении в список избирателей по месту вашего нахождения, указав избирательный участок № 1416 (Пулковское шоссе, д. 41, лит. 3А).

В день голосования при себе надо иметь паспорт гражданина РФ.

Совет Федерации РФ назначил основной этап президентских выборов на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Радио Sputnik также рассказало, сколько избирательных участков откроются за рубежом.

Взято отсюда.

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