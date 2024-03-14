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В аэропорту Самары таможенники задержали пассажира с Rolex

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В аэропорту Самары таможенники задержали пассажира с Rolex

Таможенники задержали в самарском аэропорту Курумоч прилетевшего из Баку пассажира с часами Rolex, сообщает “Волга Ньюс”.

Путешественник не задекларировал часы стоимостью более двух миллионов рублей, говорится в сообщении.

Без уплаты таможенных пошлин в Россию можно ввезти товары для личного пользования стоимостью не более десяти тысяч евро.

На таможне заявили, что в действиях пассажира усматривается ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (“Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов”).

Радио Sputnik также сообщало, что петербурженке грозит семь лет тюрьмы за шоколадку из Перу.

Взято отсюда.

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