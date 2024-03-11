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В Алтайском крае мужчина отсудил 150 тысяч рублей за падение в подъезде

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В Алтайском крае мужчина отсудил 150 тысяч рублей за падение в подъезде

В Алтайском крае мужчина упал в подъезде жилого дома и отсудил 150 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратуры региона.

Сообщается, что мужчина поскользнулся на плитке в подъезде и упал на бетонную площадку перед входом. В результате произошедшего россиянин получил тупую травму руки.

Установлено, что вред здоровью мужчины причинен по вине управляющей компании, которая ненадлежащим образом выполняла свои обязательства по содержанию жилого дома. Отмечается, что напольное покрытие в подъезде было частично разрушено.

С управляющей компании в пользу пострадавшего взыскали компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Ранее российский фельдшер отсудил 100 тыс. рублей за падение на скользком крыльце.

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