В Амурской области под завалом в шахте могут находиться 15 человек

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото

Предварительно, 15 человек находятся под завалом в шахте на золотодобывающем прииске в Амурской области, сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что тринадцать человек могут находиться под завалами после обрушения горных пород на руднике в Амурской области. В МЧС РФ уточнили, что спасатели направлены на место обвала горных пород на участке подземных работ на руднике в Зейском муниципальный округе Амурской области. Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты.

“️Прокуратура Зейского района организовала проверку в связи с обрушением в шахте… По предварительной информации, под завалом находится 15 человек. На место происшествия для координации действий выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев”, – говорится в сообщении.

горняк

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