В Амурской области введен режим ЧС из-за обвала на руднике

В Амурской области введен региональный режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения горных пород на руднике “Пионер”, сообщило правительство региона.«”В Амурской области введен региональный режим ЧС из-за происшествия на руднике “Пионер” в Зейском округе для мобилизации всех сил и средств. Это решение принято на внеочередном заседании КЧС, которое провел губернатор Амурской области”, – цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что под завалами находятся 13 человек. По предварительным данным, это вахтовые рабочие из других регионов. Связи с пострадавшими пока нет, пишет агентство.

Отмечается, что в Зейский округ прибыл вертолет МЧС РФ со спасателями и специальным оборудованием, а также горноспасатели из Якутии.

Ранее радио Sputnik сообщало об аварии на шахте в Казахстане.

Взято отсюда.