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В апреле в Самарской области ограничат движение большегрузов

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В апреле в Самарской области ограничат движение большегрузов

В Самарской области с 1 по 30 апреля 2024 года вводится временное ограничение движения для тяжеловесного транспорта на региональных автомобильных дорогах, сообщает региональный Минтранс.

Ограничения коснутся транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более семи тонн. Данная мера вызвана необходимостью “обеспечения сохранности дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями”, говорится в сообщении.

Кроме того, при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов с 20 мая по 31 августа 2024 года большегрузы смогут перемещаться на региональных дорогах с асфальтобетонным покрытием только в ночное время: с 22:00 до 10:00, уточняет “Волга Ньюс”.

Радио Sputnik также сообщало, что неизвестный с арбалетом охранял дорогу от большегрузов в Подмосковье.

Взято отсюда.

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