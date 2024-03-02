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В Армении назвали стратегической ошибкой зависимость республики от России

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Секретарь Совбеза Армении Григорян назвал сильную зависимость от России ошибкой

В Армении назвали стратегической ошибкой зависимость республики от России

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян назвал сильную зависимость страны от России с 1991 года стратегической ошибкой. Об этом он заявил в эфире «Общественного телевидения Армении».

По словам Григоряна, Армения была зависима от России по всем направлениям — политическому, экономическому, военно-политическому, научному. «Когда с 2020 года мы увидели, что эта система не работает, мы начали предпринимать шаги, чтобы найти альтернативы для обеспечения безопасности Армении», — сказал он.

Григорян считает, что система безопасности Армении не работала ни в армяно-российском формате, ни в рамках Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Когда Россия приняла решение не помогать Армении и наша система безопасности полностью рухнула, Армения начала искать для себя альтернативы», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Ранее спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что страну намеревались насильно включить Армению в состав Союзного государства России и Белоруссии, однако этот план провалился на досрочных парламентских выборах в 2021 году. По его словам, удар против суверенитета Армении наносится руками Азербайджана.

Взято
отсюда

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