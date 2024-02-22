В Астраханской области пропал девятилетний мальчик

Сотрудник полиции. Архивное фото

Правоохранители ищут девятилетнего мальчика, который в среду вечером ушел из дома в Володарском районе Астраханской области и до сих пор не вернулся, сообщает прокуратура региона.

“По предварительным данным, несовершеннолетний ушел из дома в Володарском районе вечером 21 февраля 2024 года. Местонахождение не установлено”, – говорится в сообщении.

Во время поиска ребенка его перчатки были обнаружены на берегу реки. Прокуратура организовала проверку по факту пропажи мальчика. Его поиски продолжаются.

Горняк22

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