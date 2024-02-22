реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В Астраханской области пропал девятилетний мальчик

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Астраханской области пропал девятилетний мальчик

Сотрудник полиции. Архивное фото

Правоохранители ищут девятилетнего мальчика, который в среду вечером ушел из дома в Володарском районе Астраханской области и до сих пор не вернулся, сообщает прокуратура региона.

“По предварительным данным, несовершеннолетний ушел из дома в Володарском районе вечером 21 февраля 2024 года. Местонахождение не установлено”, – говорится в сообщении.

Во время поиска ребенка его перчатки были обнаружены на берегу реки. Прокуратура организовала проверку по факту пропажи мальчика. Его поиски продолжаются.

Горняк22
Взято отсюда
Источник

горняк22 телеграм
Цените гармонию. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 3 февраля

Цените гармонию. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 3 февраля

Правильный баланс между делами и личной жизнью приведет вас к…

Узнать больше
Экс-фигурист Маринин о деле Валиевой: своего рода показательная порка

Экс-фигурист Маринин о деле Валиевой: своего рода показательная порка

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин назвал доводы защиты в допинговом…

Узнать больше
Кабмин Шри-Ланки не приостанавливал продление виз для российских граждан

Кабмин Шри-Ланки не приостанавливал продление виз для российских граждан

Кабмин Шри-Ланки не принимал решения о приостановке продления долгосрочных туристических виз…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp