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В автокатастрофе в Башкирии разбился самый сильный подросток РФ

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В автокатастрофе в Башкирии разбился самый сильный подросток РФ

Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев погиб в возрасте 16 лет в ДТП в Башкирии, сообщила Госавтоинспекция республики.

Авария произошла на 1356-м километре автодороги М5 “Урал”. Автомобиль ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault Premium. «

"В результате ДТП несовершеннолетнего водителя и его 14-летнего пассажира госпитализировали в больницу, 42-летний дальнобойщик не пострадал. Спустя сутки водитель "девятки" скончался от полученных травм", – приводит РИА Новости фрагмент сообщения ГИБДД по Башкирии.

По данным источника агентства, за рулем автомобиля находился сам Батяев.

Гибель чемпиона подтвердил его отец Андрей Батяев. Отмечается, что 16-летний парень купил машину за день до аварии втайне от родных, добавляет LIfe.

Спортсмена в 2019 году признали самым сильным подростком России.

Радио Sputnik сообщало, сколько человек погибли в массовом ДТП в Новгородской области.

Взято отсюда.

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