В Барнауле пассажир убил таксиста, угнал его машину и врезался в столб

Место происшествия, где в автомобиле такси пассажир убил водителя, а затем врезался в столб в Барнауле. 2 марта 2024

Пассажир убил таксиста в Барнауле, угнал его машину и врезался в столб, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК по Алтайскому краю. «”Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Барнаула, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, в Барнауле пьяный мужчина вызвал такси, чтобы поехать к своему знакомому. Так как товарища не оказалось дома, он попросил водителя отвезти его на другой адрес. По прибытии в назначенный пункт пассажир вновь попросил подождать его, однако получил отказ. «”В ходе произошедшего по данному поводу конфликта, подозреваемый нанес таксисту не менее 10 ударов ножом в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. После содеянного злоумышленник сел в автомобиль такси и скрылся. Однако на участке дороги он не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Спустя непродолжительное время мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД”, – отмечают в СУСК.

Готовится ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу.

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