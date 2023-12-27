В Башкирии подросток в наручниках сбежал от нападавшего, чтобы спасти мать

Скришот записи камеры видеонаблюдения

Шестнадцатилетний подросток, закованный в наручники бывшим мужем матери, смог сбежать от злоумышленника и ночью искал полицию, чтобы освободить свою мать.

В МВД по Башкирии сообщают, что в ночь на 24 декабря в дежурную часть полиции города Стерлитамака поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина проник в квартиру 36-летней местной жительницы, избил ее, а также удерживал её сына, заковав в наручники.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что вечером 23 декабря 42-летний житель Стерлитамакского района проник в квартиру бывшей жены, где находился 16-летний сын женщины. “Мужчина надел на руки подростка наручники и стал ждать, когда вернётся его мать. Когда женщина зашла в дом, он нанёс ей телесные повреждения. В это время подросток в наручниках смог сбежать и добраться до дома, где проживали знакомые. Оттуда поступил звонок в полицию о совершённом преступлении. Прибывший полицейский обнаружили в квартире тело женщины с ножевыми ранениями”, – говорится в релизе пресс-службы.

Мужчина был задержан. Следственные органы возбудили в его отношении уголовное дело об убийстве. Житель Стерлитамакского района Башкирии, обвиняемый в убийстве бывшей супруги

СУСК РФ по Башкирии сообщает, что мужчина также угрожал подростку пистолетом. “Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств. По факту незаконного проникновения в жилище и совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего действиям обвиняемого также будет дана правовая оценка”, – добавили в региональном СК.

Башкирская полиция в своем Telegram-канале опубликовала видео, зафиксированное камерами уличного видеонаблюдения. По ним видно, как мальчик, закованный в наручники, быстро бежит по улицам города в поисках помощи.

город Горняк

Взято отсюда

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