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В Башкирии проголосовал на выборах 92-летний отшельник, живущий в лесу

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В Башкирии проголосовал на выборах 92-летний отшельник, живущий в лесу

Члены территориальной избирательной комиссии Белорецкого района Башкирии сообщили, что отвезли урну для голосования на выборах президента РФ Киньягулу Салимгарееву – 92-летнему отшельнику, живущему в деревне посреди леса, опустевшей в 60-е годы.«”Он бодрый дедушка, самостоятельно живет, сам дрова рубит, сам чистит снег. Раз в неделю к нему наведывается племянник, привозит продукты и лекарства, осенью построил ему новый дом”, – рассказал РИА Новости представитель избиркома.

По его словам, пенсионер, который около 50 лет живет в лесу, никогда не пропускает выборы.«”Члены избиркома к нему в лес ехали сначала на машинах, потом на снегоходе, дорога заняла около часа. Он встретил нас с радостью, напоил чаем, проголосовал на выборах президента. Поблагодарил нас, что приехали, что не забыли о нем. Мы к нему и осенью приезжали в единый день голосования”, – сказал представитель избирательного участка.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Петербурге хоккеисты СКА пришли всей командой на выборы президента РФ.

Взято отсюда.

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