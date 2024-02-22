В Башкирии спасли пса, возможно, просидевшего в машине несколько дней

Сотрудник полиции управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото

Правоохранители в башкирском Салавате нашли хозяйку машины, чтобы вызволить оттуда пса, который мог просидеть там несколько дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

Ранее Telegram-канал Mash Batash опубликовал видео жительницы Салавата о собаке, запертой в машине. Автор видео утверждает, что пёс вторые сутки скулит в автомобиле.

В пресс-службе башкирской полиции агентству сообщили, что в дежурную часть отдела полиции по городу Салавату поступило сообщение о том, что в одном из дворов по улице Пушкина в запертом автомобиле находиться собака.

“Прибывшие на место сотрудники полиции установили владельца автомобиля, им оказалась 27-летняя местная жительница. Женщина работала в здании рядом. Полицейские прошли к месту ее работы и попросили выпустить пса. В настоящее время собаке ничего не угрожает. Проверка продолжается, по ее результатом будет принято процессуальное решение”, – пояснили в пресс-службе.

Горняк22

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