В Башкирии в ДТП погибли три человека, трое пострадали

Автомобиль полиции . Архивное фото

Три человека погибли, ещё трое пострадали при столкновении двух машин в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, на 39-м километре автодороги “Иглино – Красная Горка” в Нуримановском районе произошло ДТП с участием Kia Rio и Renault Duster. «”В результате ДТП погибли три человека, из них один ребенок 2022 года рождения. Травмированы ещё три человека, из них один ребенок 2010 года рождения”, – говорится в сообщении спасателей.

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