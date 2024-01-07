Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Башкирии в ДТП погибли три человека, трое пострадали

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Башкирии в ДТП погибли три человека, трое пострадали

Автомобиль полиции . Архивное фото

Три человека погибли, ещё трое пострадали при столкновении двух машин в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, на 39-м километре автодороги “Иглино – Красная Горка” в Нуримановском районе произошло ДТП с участием Kia Rio и Renault Duster. «”В результате ДТП погибли три человека, из них один ребенок 2022 года рождения. Травмированы ещё три человека, из них один ребенок 2010 года рождения”, – говорится в сообщении спасателей.

новости горняк
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Авиабилеты в Алтайском крае могут ощутимо подорожать

08.01.2024

 Интересное

Конфликт в кальянной в Домодедове закончился взрывом гранаты и ранениями

08.01.2024

 Интересное

Британский аналитик заявил об истерике главкома ВСУ после ударов России

08.01.2024

 Интересное

Алтайские губернатор и митрополит поздравили верующих с Рождеством

08.01.2024

 Интересное

На Урале женщина заказала похищение наркозависимого мужа

08.01.2024

 Интересное

Смертельное массовое ДТП в Зональном районе произошло во время обгона

08.01.2024

 Интересное

Поиски пропавшего игрока баскетбольного клуба Барнаул могут отложить до весны

08.01.2024

 Новости

Росавиация заявила, что у отечественных авиакомпаний нет Boeing 737 MAX 9

08.01.2024

Thumbnail
Новости

Mash: на новой трассе М-12 в сторону Москвы образовалась длинная пробка

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix