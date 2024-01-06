В Башкирии выяснят законность госпитализации инвалида-сироты в психбольницу

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото

Следственные органы Башкирии выясняют законность госпитализации инвалида-сироты в психиатрическую больницу в Стерлитамаке, сообщил СК РФ.

Отмечается, что следственными органами Башкирии организована доследственная проверка в связи с информацией о принудительном лечении сироты в психоневрологическом диспансере. Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки. «”По сообщению представителей волонтерской организации, девушка с инвалидностью из дома-интерната в городе Октябрьском в отсутствие показаний насильно была направлена в медицинское учреждение в городе Стерлитамаке. Высказывается предположение о возможном корыстном мотиве принудительной госпитализации, так как на счету девушки накопилась значительная сумма денежных средств, перечисленных государством”, – сообщает СК.

К проверке подключилась и региональная прокуратура.

горняк

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