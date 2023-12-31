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В Белгород прибыл полпред в ЦФО Щеголев

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В Белгород прибыл полпред в ЦФО Щеголев

Помощник президента Российской Федерации Игорь Щёголев. Архивное фото

Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев прибыл в Белгород, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, добавив, что вместе с ним прошло оперативное совещание с силовым блоком и и осмотрели места ударов ВСУ.«”По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в Белгород прибыл полпред в Центральном федеральном округе Игорь Олегович Щеголев. Провели оперативное совещание с силовым блоком. Доложили Игорю Олеговичу о текущей обстановке в регионе. Вместе прошли по точкам прилетов вражеских снарядов. Пообщались с жителями, а также сотрудниками “Белгороблагоустройства”, волонтерами и бойцами территориальной обороны, которые занимаются устранением последствий массированного обстрела”, – написал он в своем Telegram-канале.

Днем в субботу украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 – дети, пострадали, в тяжелом состоянии – 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям “покушение на убийство”, “убийство”, “умышленное уничтожение/повреждение имущества”.

В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты “Ольха” и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО “Ольха” по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.Вчера, 18:17

новости Локтевский
Взято отсюда
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