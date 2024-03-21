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Пластиковые окна в Горняке

В Белгороде дополнительно установят 100 укрытий для защиты от обстрелов

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В Белгороде дополнительно установят 100 укрытий для защиты от обстрелов

Модульное укрытие в Белгороде

Власти Белгорода дополнительно закупят 100 защитных модулей, которые будут установлены в общественных местах, наиболее часто подвергающихся обстрелам со стороны ВСУ, сообщил мэр города Валентин Демидов.

Он отметил, что заявка на изготовление защитных конструкций направлена производителю, поставка защитных модулей ожидается в течение 20 дней.

Модульные укрытия будут устанавливаться по мере изготовления.«”Сегодняшний трагический случай показал, что решение об укреплении остановок общественного транспорта и других локаций с наибольшей проходимостью – верное и своевременное. Людям удалось спрятаться в модульное сооружение”, – написал Демидов в Telegram-канале.

Ранее в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при очередном обстреле ВСУ Белгорода возле остановки общественного транспорта разорвался снаряд.

Находившие на остановке люди зашли в расположенное рядом с ней укрытие и не пострадали в результате разлета осколков.

Радио Sputnik ранее назвало число погибших в Белгородской области при обстрелах ВСУ за неделю.

Взято отсюда.

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