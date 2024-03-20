Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил Telegram-канал городской администрации.

“По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам”, — советуют в мэрии.

Корреспондент РИА Новости сообщает, что в городе работает сирена, в небе слышны взрывы.

Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.

На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.

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