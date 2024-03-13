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В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

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В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в городской администрации.«

"РСЧС: г. Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Находящийся в Белгороде корреспондент РИА Новости в свою очередь отметил, что сигнал о ракетной опасности объявлен в административном центре третий раз за день.

Радио Sputnik сообщало, что объявленная в пятницу утром ракетная опасность в Белгороде и окрестностях продлилась больше двух часов.

Взято отсюда.

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