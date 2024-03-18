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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Вид на центральную часть Белгорода. Архивное фото

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации.

Сообщение об угрозе появилось в Telegram-канале мэрии в 20:24, она продлилась почти полчаса. «”РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности”, – говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.

новости Алтайский
Взято отсюда
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