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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода. Архивное фото

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации.

В четверг около 4 утра объявили угрозу на всей территории региона, через полтора часа ее отменили. В 8.22 появилось сообщение о запуске сигнала ракетной опасности в Белгороде и пригороде, через 40 минут проинформировали об отбое. В 11.41 мэрия Белгорода написала о тревоге, спустя 40 минуты ее отменили. В 16:31 была объявлена опасность, она продлилась 1 час 20 минут. Пятое за день сообщение об угрозе появилось в 21:10, спустя 24 минуты сообщили об отбое.

“РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности”, – говорится в сообщении.

новости Локтевский
Взято отсюда
Источник

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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре…

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