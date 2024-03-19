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В Белгороде и Белгородском районе ПВО сбила 11 целей

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В Белгороде и Белгородском районе ПВО сбила 11 целей

Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото

В Белгороде и Белгородском районе сработала ПВО, сбито 11 воздушных целей на подлете к городу, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «”В Белгороде и Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбито 11 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет”, – написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в Белгороде после атаки ВСУ осколками незначительно повреждена кровля и выбиты окна в складском помещении на территории промпредприятия.

Кроме того, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Разумное повреждены теплица коммерческого предприятия и кровля одного частного домовладения. Также осколками повреждены два автомобиля.

новости Локтевский
Взято отсюда
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