В Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности

Вид на Белгород со смотровой площадки

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в городской администрации.«

"РСЧС: г. Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – сказано в сообщении.

Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

В свою очередь корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий, передает, что в Белгороде сработала сирена.

Радио Sputnik также сообщало, что в небе над Белгородской областью сбит очередной беспилотник ВСУ.

Взято отсюда.