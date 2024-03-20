В Белгороде и окрестностях объявлена ракетная опасность

На территории Белгорода и Белгородского района объявлена ракетная опасность, сообщила мэрия.«

"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – говорится в сообщении.

Находящийся на месте событий корреспондент РИА Новости сообщает, что в городе работает сирена, в небе слышны звуки взрывов.

Губернатор Вячеслав Гладков рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

Радио Sputnik ранее сообщило, что российские войска сбили вертолет ВСУ, летевший к Белгородской области.

Взято отсюда.