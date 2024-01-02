В Белгороде из-за атак ВСУ сократят число рейсов общественного транспорта

Число рейсов общественного транспорта в Белгороде сократят в связи с обстрелами со стороны ВСУ, сообщили в Минтрансе Белгородской области.«

"В связи с оперативной обстановкой, принято решение о сокращении рейсов общественного транспорта Белгородской агломерации", – говорится в публикации ведомства на странице в социальной сети "ВКонтакте".

Минтранс призвал белгородцев и гостей города по возможности не выходить на улицу и оставаться дома.

По данным Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по Белгороду и Белгородской области 17 ракет “Ольха” собственной разработки. Российские силы ПВО уничтожили все воздушные цели.

Радио Sputnik рассказало, что в Белгороде ликвидировали неразорвавшийся боеприпас.

Взято отсюда.